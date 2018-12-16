رياضة | لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

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لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

يلتقي اليوم الأحد فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد في الكلاسيكو، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنقل المباراة حصريًا على قناة بي إن سبورت bein HD2، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسبقها ستديو تحليلي في وجود نخبة متميزة من المحللين.

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

وسيتولى الجزائري حفيظ دراجي التعليق على المباراة من ستديوهات بي ان سبورت في العاصمة القطرية الدوحة.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول على الصدارة بـ42 نقطة متمعاً بانطلاقة جيدة لم يذق خلالها طعم الهزيمة، بينما يعاني الشياطين بالمركز السادس بـ26 نقطة.

الموقف قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ورجحت تقارير إعلامية أن يشارك الظهير الأيمن ناثانيال كلاين بشكل أساسي، لأول مرة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع ليفربول، في مواجهة الغريم مانشستر يونايتد.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويعد كلاين حلا إجباريا للمدير الفني يورجن كلوب، لمواجهة الإصابات التي أثرت على الخط الخلفي لمتصدر الدوري الإنجليزي، قبل قمة المرحلة 17 المقررة الأحد.

تصريحات كلوب قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويأمل كلوب أن يحقق فوزه الأول على “الشياطين الحُمر”، حيث فشل المدرب الألماني في تسجيل أي انتصار على مانشستر يونايتد في الدوري منذ درب ليفربول عام 2015.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وانضم المدافع الكاميروني جويل ماتيب إلى زميله جو غوميز في قائمة المصابين، بعد أن تعرض لكسر في عظمة الترقوة خلال الفوز على نابولي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يغيب الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد عن مباراتين على الأقل، بسبب كدمة أصيب بها في المباراة ذاتها.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، الجمعة: “هذا هو الوضع. لا تصير الأمور أزمة إلا إذا شعرت بها. إصابة ترينت ليست خطيرة مثل ماتيب وغوميز لكنها ليست أخبارا جيدة. كان (ترينت) سيئ الحظ مثل جويل. لأنه أصيب في الثواني الأخيرة من المباراة”.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويمكن أن يلعب جيمس ميلنر لاعب الوسط في مركز الظهير الأيمن، لكن كلوب قال إن كلاين ربما يكون جاهزا لأول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو الماضي.

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما عن معظم مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، وظهر مرة واحدة في الخسارة أمام تشلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في سبتمبر الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وصرح كلوب قبل أن يشير لاحتمال إشراك اثنين آخرين من اللاعبين الشبان في تشكيلة ليفربول أمام مانشستر يونايتد: “للأسف لاحقته (كلاين) الإصابات في الأسبوعين أو الثلاثة الماضية. لكن لحسن الحظ عاد للمران بشكل كامل لثلاثة أو أربعة أيام. هل سيكون جاهزا للعب لمدة 90 دقيقة؟ لا أعرف. هل هو مستعد لخوض مباراة الأحد المقبل. نعم”.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وأوضح: “لعب رفائيل كماتشو بشكل جيد في فترة ما قبل انطلاق الموسم، وكذلك كورتيس جونز. لدينا بدائل أخرى. وما دام لدينا بدائل تكون الأمور على ما يرام”.

وسيتم وضع روابط البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد قبل اللقاء بساعة كاملة

لايف| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في (الدوري الانجليزي الممتاز)| يلا شوت