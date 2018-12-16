رياضة | يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول live بث مباشر اليوم HD مباشر

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رد الهولندى فيرجيل فان ديك، نجم دفاع ليفربول، على الاتهامات التى لاحقت محمد صلاح نجم الفريق مؤخراً بسبب عدم احتفاله بتسجيل الأهداف، وهو ما دفع البعض للادعاء بأن الفرعون غير سعيد مع الريدز ويريد الرحيل.

وتلقى فان ديك سؤالا خلال حواره مع صحيفة "ميرور" عن حقيقة عدم سعادة صلاح في ليفربول، ورد المدافع الهولندى قائلا، "مو يحب الحياة فى الميرسيسايد، وسعيد للغاية هنا".

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وأضاف فان ديك، "هو سجل أهدافا ويبتسم ولكنه لا يستطيع أن يبتسم فى كل ثانية من اليوم، ولكننى أعلم أنه يستمتع بالتواجد معنا هنا".

تابع فان ديك، "لا نحتاج إلى رؤية أى أمور سلبية حولنا، نحتاج فقط للتركيز على الأشياء الجيدة التى نفعلها، وصلاح سجل هاتريك فى شباك بورنموث وسجل مرة أخرى ضد نابولى، لذلك كان يعمل بشكل جيد للغاية".

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وسجل محمد صلاح الهدف الحاسم فى مرمى نابولى، وهو الفوز الذى مكن ليفربول من الصعود لدور الـ16 بدورى الأبطال، لكن احتفاله لم يكن على ما يرام، وهو ما كان عليه الحال بالنسبة لغالبية الأهداف التى سجلها هذا الموسم.

ويستعد الفرعون لمواجهة مانشستر يونايتد الذى يحل ضيفًا على ليفربول فى أنفيلد بالسادسة مساء اليوم.

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