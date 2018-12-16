رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلاشوت رابط الأسطورة أونلاين يوتيوب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 16-12-2018، يبدو أن محبي الدائرة المستديرة دائما في لقاءات متجددة مع أجمل الأجواء الرياضية، وخاصة مع فريق زملاء صلاح الفرعون المصري، الذي سيقود فريق الريدز اليوم في مواجهة جديدة مع غريمه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ !& من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يلاشوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب آنفيلد معقل الريدز، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على فريق ليفربول، في لقاء هام للأخير حيث بفوزه على غريمه سيصبح الريدز أول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحد عن مانشستر سيتي والمصدر حتى الآن بعدد من النقاط 44 نقطة حصيلة 17 مباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star

يلاكورة، ليفربول يحتل الترتيب الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن متصدر الدوري مانشستر سيتي، ولكن الريدز حصيلة نقاط 42 نقطة من إجمالي 16 مباراة، وبذلك سنجد ليفربول في لقاء اليوم يسعى لتصدره الدوري بحصده نقاط فوز مباراة اليوم، يوتبوب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يدخل لقاء اليوم زملاء صلاح وهم جميعاً في حالة معنوية مرتفعة، وخاصة بعد أن تأهل الفريق رسميا للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بعد تسديد صلاح هدف في نابولي.

رابط الأسطورة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ونجد على الجانب الأخر أن فريق الشياطين الحمر على يقين بأنه الطرف الأضعف في لقاء اليوم، لاسيما بعد التراجع الملحوظ في مستواه مما جعلهم في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 16-12-2018 بالدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي وفقاً للتوقيت التالي:

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star

في تمام الساعة 6.00 مساءً وفقاً لتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 7:00 وفقاً لتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تبث مباراة ليفربول ومانشستر ستي اليوم قناة بي إن سبورت أتش دي beIN Sports HD 2 القطرية.

يعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ راجي.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star