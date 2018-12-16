رياضة | وجبة غداء من الأهلي لـ"لاساراتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وجبة غداء من الأهلي لـ"لاساراتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حرص على اصطحاب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم مارتين لاساراتي قبل انهاء التوقيع على العقود لتناول وجبة الغداء في مطعم النادي.

وسيحصل لاسارتي على 125 ألف دولار راتبا شهريا، وسيتحمل راتب مساعديه.

ومن المنتظر أن يقود لاسارتي الفريق الأحمر عقب مباراة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مارتين لاساراتي يقوم بجولة تفقدية في الأهلي

قام الأوروجواياني مارتين لاساراتي المدير الفني المرشح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجولة تفقدية في منطقة دولاب بطولات النادي ، وحرص على الاستفسار عن الكؤوس والبطولات التي حصل عليها الأهلي.

وقام سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري باصطحاب لازارتي في جولة لتفقد دولاب البطولات قبل أن يجتمع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة العديد من الأمور بشأن شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال اتمام الاتفاق.

وكان المدرب الأوروجواياني قد وصل إلى مقر النادي صباح اليوم الأحد، وعقد جلسة مع عبدالحفيظ، وتفقد ملعب مختار التتش وغرف ملابس اللاعبين بمقر النادي بالجزيرة.