رياضة | جلال يطلب ضم مدبولي ونانا بوكو وباسم للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلال يطلب ضم مدبولي ونانا بوكو وباسم للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رشح إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عدد من اللاعبين للتعاقد معهم خلال توليه المسئولية الفنية بالمرحلة المقبلة.
وطالب جلال مجلس المصري برئاسة سمير حلبيه، التعاقد مع كلًا من نانا بوكو مهاجم الوكرة القطري، وأحمد مدبولي نجم الزمالك، وباسم علي لاعب الأهلي، لدعم الفريق بالانتقالات الشتوية.
وتعاقد مسؤولو المصري البورسعيدي، مع إيهاب جلال لتولي المسئولية الفنية خلفًا للمستقيل مصطفى يونس، بسبب النتائج المخيبة بالفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن يعقد الطرفين جلسة اليوم من أجل توقيع العقود وتوليه مسئولية الفريق بصفة رسمية استعدادًا لمنافسات الدوري العام.
وتلقى المصري البورسعيدي، هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون بالمباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب بورسعيد، في ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
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