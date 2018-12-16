رياضة | سموحة ينهي التعاقد مع نجم فيتا الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة ينهي التعاقد مع نجم فيتا الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على توقيع إيمومو نجوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتا كلوب الكونغولي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع اللاعب صباح اليوم على عقود انتقاله لمدة عامين ونصف العام، على أن يتقاضى مبلغ 500 ألف دولار، بموجب 200 ألف دولار بالسنة الأولى والثانية، و100 بالستة أشهر المتبقية.

ومن المقرر أن تصل البطاقة الدولية للاعب مساء اليوم، على أن يتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام بشكل رسمي صباح غدًا والانضمام لتدريبات الفريق استعدادًا للدوري العام.

وكان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الأهلي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل ليصبح لاعبًا بالفريق السكندري بشكل رسمي.

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