رياضة | يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

قبل ساعات من مباراة كلاسيكو إنجلترا اليوم، الذى يجمع فريق "ليفربول" الذى يضم فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد فى الساعة السادسة مساءً على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، احتل الريدز قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً بتويتر.

وتزينت القائمة التى ضمت أكثر من 73 ألف تغريدة بأهداف الفرعون المصرى محمد صلاح، والكثير من فيديوهات اللقاءات القديمة بين الفريقين وأهداف الاساطير الانجليزية.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

وعلى مدار الخمس مباريات الماضية التى جمعت بين الفريقين لم يفوز "الريدز" بإى مباراة وشهد هزيمتين وثلاثة تعادلات، وسجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف، بقيادة المدرب الالمانى يورجن كلوب الذى يأمل فى كسر العقدة.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 42 نقطة، بينما يحل مانشستر يونايتد سادسا برصيد 26 نقطة.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف