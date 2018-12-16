رياضة | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

يفتح ملعب أنفيلد في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، أبوابه لمباراة نارية منتظرة ستجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بقمة منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي الريدز لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإنجليزي ، في حين أن مانشتسر يونايتد يبحث عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي ضد غريمه التقليدي لأول مرة منذ يناير 2016.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

فيما يلي، يستعرض موقع «السلطة» الإخباري، أبرز الأرقام والإحصائيات عن الفريقين قبل موقعة اليوم.

هذه المباراة هي رقم 201 التي يتقابل فيها ليفربول و مانشستر يونايتد في جميع المنافسات، حيث فاز ليفربول في 65 مباراة بينما فاز اليونايتد في 80 أخرى وتعادل الفريقين في 55 مواجهة.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، فاز على ملعب الأنفيلد (4) مباريات من أصل 8 و نسبة الفوز 50٪ و يُعتبر من أفضل 5 مدربين يفوزون في الأنفيلد.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

على مستوى منافسات الدوري، ليفربول لم يفز على مانشستر يونايتد في آخر 8 مباريات (3 تعادلات و5 خسائر) حدث هذا آخر مرة عام 1988 عندما فشلوا بالفوز في 12 مباراة.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

أخر مباراتان جمعت الفريقين بالدوري على الآنفيلد إنتهت بالتعادل السلبي، حدث هذا في الماضي (1921) مرة واحدة حيث تعادل الفريقان ثلاث مرات توالياً.

هذا الفارق النقطي بين ليفربول واليونايتد هو الأكثر منذ عام 1990 حيث تخلّف الشياطين الحمر بـ16 نقطة، وهذا الفارق هو الأكثر لليفربول على يونايتد منذ 1990 حيث تقدّموا بـ21 نقطة.

بداية هذا الموسم هي الأفضل لليفربول (16 مباراة بدون خسارة) منذ 1990 حيث لم يخسروا في 23 مباراة.

مانشستر يونايتد إستقبل 26 هدف هذا الموسم (في 16 مباراة) أقل بهدفين فقط مما إستقبلوه الموسم الماضي كاملاً (28 هدف في 38 مباراة).

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

ثلاثي ليفربول (محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو - ساديو ماني) لم يسجّل أو يصنع أي هدف في مبارياته ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج حيث لعبوا بمجموع 855 دقيقة.

في البريميرليج شارك خوان ماتا في 7 أهداف ضد ليفربول (سجل 3 وصنع 4) حيث لم يشارك بأهداف أكثر إلّا ضد نيوكاسل (8 أهداف).

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

محمد صلاح هو اللاعب الأكثر تسجيلاً لأهداف إفتتاحية مع فريقه في البريميرليج هذا الموسم (7 أهداف) وهو اللاعب الأكثر تسجيلاً لأهداف الفوز (6 أهداف) بين لاعبي المسابقة.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv