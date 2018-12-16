رياضة | عامر عامر يقترب من تجديد عقده مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر يقترب من تجديد عقده مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عامر عامر حارس مرمي نادي الإنتاج الحربي من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد المستوي المميز الذي يقدمه في بطولة الدوري العام.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر مقرب لعامر عامر أنه اتفق مع مسئولي الإنتاج الحربي علي تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم، وعدم الرحيل في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يملك عامر عامر عروض رسمية حتي الآن، مما سهل الإتفاق بينه وبين المسئولين في الفريق الحربي، ورغبة اللاعب في الاستمرار مع مختار مختار مدرب النادي.

وسينتهي عقد حارس مرمي الإنتاج الحربي في الصيف القادم من الموسم الجاري، وسعي المسئولين داخل الفريق لعدم رحيل عامر بشكل مجاني في نهاية الموسم.

يذكر أن انتشرت بعض التقارير الصحيفة عن اقتراب نادي الزمالك من ضم حارس الإنتاج الحربي في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير.