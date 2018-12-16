رياضة | عاجل.. مارتن لاسارتي مديرا فنيا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مارتن لاسارتي مديرا فنيا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الأوروجويانى مارتن لاسارتي عقود تدريب فريق الأهلي، خلال الاجتماع الذي يجمعه حاليا فى قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقام لاسارتي بالتوقيع علي عقد ممتد مع الأهلي لمدة موسم ونصف، ويبلغ راتبه 125 ألف دولار شهرياً، ويصطحب اثنين مساعدين.

من هو مارتن لاسارتي

- وُلد "لاسارتي" في 20 مارس لعام 1961 في مدينة "مونتيفيديو" بأوروجواي، لأب أسباني وأم أوروجوايانية، وكان يلعب في مركز الدفاع.

- لعب "لاسارتي" خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية في "أوروجواي" أبرزها، ريستريتاس وسنترال إسبانيول ورامبلا جونيورز وديفينسور سبورتينج، وناسيونال دي فوتبول والذي توج معه بأربعة ألقاب، أبرزها الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 1988.

- كما لعب "لاسارتي" ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني 4 مواسم، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلي الدوري الاسباني "الليجا"، وشارك معه في 35 مباراة بالبطولة في الموسم التالي، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

- بدأ مسيرته التدريبية في سن 35 عامًا مع فريق رامبلا جونيورز الأوروجوياني، وحصل معه علي المركز الثاني في الدرجة الأولى في بطولة "كلوسورا" عام 1996.

- بعد رحيله عن "رامبلا" تولي تدريب عدة أندية أبرزها، رينتستاس و بيلا فيستا وريفير بليت وناسيونال ومونتيفيديو وريال سوسيداد الاسباني، وميلوناريوس الكولومبي، ويونيفيرسيداد بطل تشيلي

- وكان لـ"لاسارتي" تجربة تدريبية عربية مع نادي الوصل الاماراتي عام 2002.

- حقق "لاسارتي" عدة إنجازات خلال مشواره التدريبي أبرزها:

• حقق لقب الدوري الأوروجوياني 3 مرات مع فريق ناسيونال مواسم 2004-2005، 2005-2006، 2015-2016.

• توج بلقب دوري الدرجة الثانية في اوروجواي عام 2004 وقاده لدوري الدرجة الأولي.

• قاد فريق ريال سوسيداد إلي الدوري الاسباني الممتاز عام 2009

• توج بلقب الدوري التشيلي "أبيريتورا" عام 2014 مع فريق يونيفيرسيداد دي تشيلي

• حصد كأس تشيلي وكأس السوبر عام 2015 مع يونيفيرسيداد دي تشيلي

- آخر المحطات التدريبية لـ"لاسارتي" كانت مع فريق ناسيونال بطل أوروجواي ورحل عنه في ديسمبر 2017، ولم يتولي تدريب أي فريق.