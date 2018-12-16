رياضة | ليفربول MATCH ليفربول ضد مانشستر يونايتد free HD مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

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ليفربول MATCH ليفربول ضد مانشستر يونايتد free HD مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موقعة نارية، مساء اليوم الأحد، إذ يواجه نادي ليفربول، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب “أنفيلد” في كلاسيكو إنجلترا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستُبث على قناة “BeinSports HD2″، بصوت الملعق الجزائري حفيظ دراجي.

ليفربول MATCH ليفربول ضد مانشستر يونايتد free HD مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

يدخل الألماني يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المباراة باحثًا عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد 5 مباريات خاضها في السابق ضد اليونايتد منذ تدريبه الريدز، تعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، سجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

وكان كلوب تولى تدريب الريدز في أكتوبر عام 2015، عندما حلَّ بديلًا للمدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا غاليًا على نابولي الإيطالي بهدف محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب “أنفيلد”، ليحجز مقعده في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ليفربول MATCH ليفربول ضد مانشستر يونايتد free HD مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجلّه خاليًا من الهزائم، للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي، والتي خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقَّتًا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتي الريدز في المركز الثاني بـ42 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة. في حين يسعى مانشستر يونايتد لتجاوز آثار الهزيمة التي تعرَّض لها أمام فالنسيا الإسباني بنتيجة 1 – 2 بملعب “المستايا”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول MATCH ليفربول ضد مانشستر يونايتد free HD مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد