رياضة | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | Salah

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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | Salah
يستضيف فريق ليفربول ضيفه فريق مانشستر يونايتد، في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد معقل الليفر، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".
وتعد مواجهة الريدز أمام اليونايتد، اليوم، من ضمن لقاءات القمة المتعددة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | Salah
ويبحث ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب الفوز على مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، حتى يصل للنقطة 45 ويقتنص صدارة الدوري من مانشستر سيتي صاحب الـ44 نقطة.
ومن المنتظر أن يلعب ليفربول موقعة مان يونايتد، اليوم الأحد، بتشكيل مكون من: "أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجل فان دايك، ديجان لوفرين، روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد، جيمس ميلنر، هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو".
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | Salah
أما مانشستر يونايتد فمن المتوقع أن يلعب بتشكيل مكون من: "دي خيا في حراسة المرمى، سمالينج، جوني إيفانز، أنطونيو فالنسيا، أشلي يونج، أندير هيريرا، بول بوجبا، خوان ماتا، أنطونيو مارسيال، جيسي لينجارد، روميلو لوكاكو".
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | Salah
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