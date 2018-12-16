رياضة | كوريه وويلسون على رأس قائمة الراحلين عن الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريه وويلسون على رأس قائمة الراحلين عن الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على تحديد الراحلين عن صفوف الفريق نهاية العام الجاري.

وكان طولان، عقد جلسة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، لتحديد الراحلين عن الفريق، وطرح أسماء الصفقات المطلوبة للتعاقد معهم بالانتقالات الشتوية.

وقرر طولان وضع كلًا من محمد عبد المجيد مهاجم الفريق، والإيفواري ديديه كوريه لاعب الوسط، والتوجولي ويلسون مدافع الفريق، ورمزى خالد ظهير أيمن الفريق، وعاشور الأدهم لاعب وسط الفريق، لعدم حاجته إلى جهودهم بالفترة المقبلة.

ويرغب طولان في تدعيم صفوفه بصفقات قوية على أن يضم ثنائي أفريقي متميز، قادر على تحمل الضغوطات ومساعدة الفريق بالبطولات المشارك بها وأبرزها كأس زايد أبطال العرب، وكأس مصر، والدوري العام.

الاتحاد ينتظر قرعة دور الـ8 للبطولة العربية