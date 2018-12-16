رياضة | عاجل.. الأهلي يعيد أحمد الشيخ للقائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعيد أحمد الشيخ للقائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على قيد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر في القائمة الإفريقية عقب مباراة جيما الإثيوبي.

وخرج أحمد الشيخ من قائمة الأهلي الإفريقية للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم 23 لاعباً فقط ولم يضم محمد يوسف المدير الفني للفريق اللاعب للقائمة.

ومن المقرر أن يقيد الأهلي أحمد الشيخ في القائمة الإفريقية عقب مباراة العودة أمام جيما الإثيوبي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أحمد الشيخ عن مباراة الأهلي الأولى أمام بطل إثيوبيا في لقاء الذهاب بالبطولة الإفريقية والتي انتهت لصالح الأحمر بهدفين نظيفين.

ويتولى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق المهمة عقب المباراتين على أن يعود إلى بلاده بعد مشاهدة مباراة النجوم غداً من المقصورة الرئيسية ويعود بعد مباراة جيما لقيادة الأهلي رسمياً.

ومن المنتظر أن يعود محمد يوسف لمنصب المدرب العام مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأحمر على أن يتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يوقع لاسارتي على عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويقود لاسارتي الأهلي عقب مباراة جيما الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق مع المدرب الأوروجوياني لتولي تدريب الفريق الأحمر، حيث سيحصل على 125 ألف دولار راتبا شهريا.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

مارتن لاسارتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أوروجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.

وبدأ مارتن لاسارتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى لاساراتي تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.

لاسارتي واكتشاف سواريز

يعد مارتن لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لاسارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".

إنجازات لاسارتي في التدريب

- دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال أوروجواي دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجوياني لدوري الدرجة الأولى

- دوري الدرجة الثانية بإسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى

- دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد

- كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد

- السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد