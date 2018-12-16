رياضة | كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live

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كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live

يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لتعميق جراح مانشستر يونايتد عندما يلتقي الفريقان فى السادسة مساء اليوم، الاحد بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً غالياً على نابولي الايطالي بهدف محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب "أنفيلد"، ليحجز مقعده فى دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للعودة إلى صدارة الدوري الانجليزي والتى خطفها مانشستر سيتي أمس مؤقتا بفوزه على إيفرتون بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، ويأتى الريدز فى المركز الثانى بـ42 نقطة، في الوقت الذى يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على محمد صلاح في مباراة اليوم، الذي حصل أول أمس الجمعة على جائزة أفضل لاعب في افريقيا من جانب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" للعام الثاني على التوالي، كما يمر بحالة رائعة بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز ليفربول على بورنموث برباعية في الجولة الماضية، قبل أن يسجل هدف الفوز في شباك نابولي الايطالي بدوري ابطال اوروبا.

فى حين يسعى مانشستر يونايتد لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها أمام فالنسيا الاسباني بنتيجة 1 – 2 بملعب "المستايا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live ويدرك جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن الهزيمة في مباراة اليوم ستصعب من مهمة الفريق فى إنهاء موسمه بالمركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا. ومما يعزز من حظوظ مانشستر يونايتد في الخروج من مباراة اليوم بنتيجة ايجابية، هو أن مانشستر يونايتد الذي يتخلف بفارق 16 نقطة خلف ليفربول، لم يخسر في آخر 4 مباريات زار فيها ملعب "أنفيلد"، ولم تتلق شباكه أهدافًا في آخر 3 مباريات، ويتفوق مورينيو على كلوب في المواجهات المباشرة السابقة. كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live ويعانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز منذ وصوله إلى أنفيلد، حيث لم يحقق أى انتصار على مانشستر يونايتد منذ تعيينه في 2015، حيث واجه الفريق في 5 مباريات تعادل 3 وخسر مرتين، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد صلاح الذى لم يسجل أى هدف فى شباك الشياطين الحمر حتى الآن.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان| كلاسيكو شمال غرب انجلترا اليوم مباشر | الان live