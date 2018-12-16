شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» عن محمد صلاح: أحد أفضل اللاعبين في العالم.. لم يعد اللاعب الذي جلبناه من بازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بنجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح، قبل مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن مهمة مانشستر يونايتد الأساسية اليوم ستكون إيقاف الفرعون المصري.

وقال مورينيو، في تصريح نقلته صحيفة «ميرور» البريطانية: إن محمد صلاح هو السلاح النووي لخصمه ليفربول قبل مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.. مشيدا بتطور صلاح الكبير، منذ أن كان لاعبًا تحت قيادته في تشيلسي.

وأضاف: «أعتقد أنه تطور بشكل جيد على جميع المستويات منذ أن كان في تشيلسي لديه تطور جسدي مذهل.. إنه يلعب الآن في أي مكان وضد أي فريق يمكنه اللعب لريال مدريد أو برشلونة عندما يلعب يقول أنا محمد صلاح ولا أخشى من أحد.. لقد اكتسب خبرة كبيرة في إيطاليا جعلت منه لاعبًا رائعًا، إنه أصبح مختلفًا تمامًا عن اللاعب الذي جلبناه من بازل إلى تشيلسي».

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: «هو حاليًا أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا لا أعتقد أن معرفتي به سابقًا ستساعدني، لأنه كان مجرد لاعبا سابقًا والآن أصبح نجمًا كبيرًا».