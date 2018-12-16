شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداده اليوم لمواجهة النجوم بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأحد، استعداداته لمواجهة فريق النجوم المقرر لها مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام.

ويعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة معسكر مباراة النجوم عقب انتهاء مران الفريق الرئيسي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس دون الحصول على راحة عقب خوض مواجهة جيما الإثيوبي مساء أمس الأول الجمعة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.