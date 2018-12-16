شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسونجو»: هدفي مع الزمالك حصد جميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سعيد بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى القطن التشادى، والفوز الكبير الذي حققه الفريق بسباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأشار مهاجم الزمالك إلى أنه طوال الفترة الماضية كانت هناك حالة من التركيز والتدريبات القوية، من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل خوض مباراة الإياب في تشاد.

وأكد كاسونجو كابونجو، في تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن هدفنا مع الجهاز الفني تحقيق جميع البطولات خلال الموسم الحالي.