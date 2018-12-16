الكثيري يضع حجر الأساس لمبنى فرع اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت

وضع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري،اليوم،حجر الأساس لمبنى مقر إتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت الواقع بحي القرن في مدينة سيئون والبالغ تكلفته 60 مليون و171 ألف و570 ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

وهنأ وكيل المحافظة عصام الكثيري عضوات اتحاد نساء اليمن بتدشين العمل في المبنى الجديد للاتحاد.

مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتتمكن المرأة من مواصلة مساعيها لرفع مستواها الثقافي والسياسي والاقتصادي وإكسابها المهارات لتساهم في تحسين ظروفها المعيشية والدفاع عن حقوقها المكفولة دستوريا..داعيا الجهة المنفذة للمشروع إلى الإسراع في تنفيذه بحسب المواصفات الفنية المعدة .

من جانبها عبرت رئيسة الاتحاد فاطمة النوبي عن شكرها وإمتنانها باسم كافة عضوات الاتحاد بالوادي لما تقدمة السلطة المحلية بالمحافظة ومديريات الوادي والصحراء والأجهزة التنفيذية المعنية من دعم مادي ومعنوي انطلاقا من إدراكهم بأهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريك أساسي في عملية البناء والتنمية.