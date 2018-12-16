شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبحث مواجهة نيجيريا وديا استعدادا لمباراة النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، فى مفاوضات مع الاتحاد النيجيرى لكرة القدم لإقامة مباراة ودية مع الفراعنة خلال فترة التوقف المقبلة والمحدد لها فى الفترة من 18 حتى 26 مارس المقبل.

وطلب خافييرى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، مواجهة منتخب إفريقى قوى فى المعسكر المقبل الذى سيشهد أيضا مواجهة النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

يذكر أن منتخبىّ مصر وتونس تأهلا لأمم افريقيا 2019 عن المجموعة العاشرة.