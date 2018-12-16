شكرا لقرائتكم أرقام راكيتتش تسيطر على مواجهة برشلونة و ليفانتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الكرواتى إيفان راكيتتش نجم خط وسط فريق برشلونة مباراة خاصة ضد ليفانتى العاشرة إلا الربع مساء اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بمسابقة الدورى الأسبانى على ملعب "سيوداد دي فالنسيا".

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن إيفان راكيتتش سيصل للمباراة الـ 150 بالدورى الأسبانى مع برشلونة فى حال مشاركته رسمياً ضد ليفانتى مساء اليوم، فى الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا.

كما سيحتفل النجم الكرواتى اليوم، ضد ليفانتى بملعب "سيوتات دي فالنسيا" بذكرى أولى أهدافه مع برشلونة حينما شارك مع برشلونة ضد الأول فى المباراة التى إنتهت بفوز البلوجرانا 5-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة لليجا بموسم 2014/2015.