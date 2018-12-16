شكرا لقرائتكم رونالدو: يوفنتوس يستحق الفوز على تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف كريستيانو رونالدو بمعاناة يوفنتوس في قمة تورينو أمام جاره لكنه يعتقد أن الفوز 1-صفر كان مستحقا في الدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

وهذا الهدف رفع رصيد يوفنتوس إلى خمسة آلاف هدف في دوري الدرجة الأولى وأصبح رصيده 46 من أصل 48 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد "كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب".

وأضاف المهاجم البرتغالي المنتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزا مستحقا".

وبدأ رونالدو اللقاء بشكل متوسط وأطاح بركلة حرة بعيدا عن المرمى لكنه أطلق بعدها تسديدة نحو المرمى ودخل في أجواء اللقاء.