شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فوز الزمالك بنتيجة كبيرة = التتويج بلقب قارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسباعية نظيفة بات نادى الزمالك قريباً من التأهل لدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما اكتسح الفريق الأبيض نظيره القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 بالبطولة، فى المباراة التي استضافها استاد بتروسبورت.

لم تكن تلك المرة الأولى التى يفوز بها نادي الزمالك بنتيجة ضخمة على منافس أفريقى، بل سبق وحققها أبناء ميت عقبة أمام فرق القارة السمراء فى المواجهات الأفريقية.

ففى عام 2002 استهل الزمالك مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بسداسية نظيفة فى القاهرة أمام الجيش الرواندى بعد تسع سنوات من تأسيسه، قبل أن يتأهل بتعادل سلبى فى لقاء الإياب.

ونجح الفارس الأبيض خلال تلك النسخة من دورى الأبطال فى التتويج بآخر ألقابه بالمسابقة، بعد الفوز على الرجاء المغربى (1-0) فى المباراة النهائية.