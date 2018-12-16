شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي يوقع عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف فى حضور الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الأوروجويانى مارتن لاسارتي عقود تدريب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، فى قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ووقع لاسارتي علي عقد ممتد مع الأهلي لمدة موسم ونصف، ويبلغ راتبه 125 ألف دولار شهرياً، ويصطحب اثنين مساعدين.

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