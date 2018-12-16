شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مارتن لاسارتي يشاهد دولاب بطولات الأهلى خلال جولته بالنادى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص مارتن لاسارتى على مشاهدة دولاب بطولات النادى الأهلى والتقاط الصور التذكارية خلال جولته بفرع النادى بالجزيرة.

ووصل المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتي إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، منذ قليل، تمهيداً لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمحمد يوسف الذى تحمل مسئولية تدريب الفريق بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون بسبب سوء النتائج ولإخفاق العربى والأفريقى للفريق.

ومن المقرر أن يحصل مارتن لاسارتي على مقابل مادى يصل إلى 40 مليون جنيه خلال مدة تعاقده الممتد لمدة موسم ونصف، حيث يحصل المدرب الأوروجويانى، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، على 125 ألف دولار شهريًا.

كما حرص مارتن لاسارتي على معاينة ملعب التتش وغرف خلع الملابس بالنادى الأهلى، بعد الاتفاق على البنود التعاقدية لتولى تدريب الفريق الأول بالقلعة الحمراء.







