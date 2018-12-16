مارتن لاسارتى مدرب الورقة والقلم.. هل ينجح فى حل أزمات الأهلي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأوروجويانى مارتن لاسارتي إلى القاهرة للتفاوض حول تدريب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، خلفاً لمحمد يوسف الذى تولى تدريب الفريق الأحمر لفترة مؤقتة، بعد رحيل باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق لسوء النتائج والإخفاقات العربية والأفريقية.

مارتن لاسارتي لاعب ناسيونال

ويبلغ مارتن لاسارتي 57 عاماً، حيث ولد فى مارس 1961 من أب إسبانى وأم أوروجويانية، واستهل مشواره مع كرة القدم لاعبا فى مركز المدافع بعدد من الأندية المحلية فى أوروجواى، إلا أن فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسوينال الأوروجويانى والذى ساهم معه فى تحقيق كأس العالم للأندية بنسخته القديمة إنتر كونتيننتال عام 1988 وكأس الكوبا ليبرتادورس عام 1988 .

انتقل مارتن لاسارتي للعب فى الدورى الإسبانى بصفوف فريق ديبورتيفو لاكرونيا الإسبانى لمدة 4 مواسم، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب ويسلك عالم التدريب.



لاساراتى

مارتن لاسارتي وبداية المشوار التدريبي

استهل مارتين لاسارتي مسيرته التدريبية مطلع عام 1997 في أوروجواى مدرباً لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا لينتقل لتولى تدريب فريق الوصل الإماراتى، والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به للمركز الخامس فى نهاية الموسم، ثم تولى تدريب فريق ريفربليت.

بطولات مارتن لاسارتي مع الفرق التي دربها

حقق مارتن لاسارتي العديد من البطولات مع الفرق التى تولى تدريبها نرصدها فى التالي:

دورى أوروجواى الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال "أوروجواي"

دورى الدرجة الثانية بأوروجواى 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأورجويانى لدورى الدرجة الأولى

دورى الدرجة الثانية بأسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى.

دورى تشيلى عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد.

كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد.

السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد.

مارتن لاسارتي مكتشف النجوم

مارتن لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة فى التنقيب عن المواهب الكروية كونه صاحب الفضل كروياً في اكتشاف العديد من نجوم الكرة الكبار، أمثال نجم منتخب أوروجواى ونادى برشونة الإسبانى لويس سواريز، وأحد أبرز مهاجمى العالم.

كما يُعد لاسارتي الأب الروحي للفرنسي جريزمان، وكان أحد أبرز المواهب التى اكتشفها إبان فترة تواجده على قمة القيادة الفنية لفريق ريال سويسيداد الإسبانى.

آسير إياراميندى لاعب ريال مدريد الإسبانى السابق يعد أحد اكتشافات الأوروجويانى مارتن لاسارتي إبان توليه القيادة الفنية لفريق ريال سويسداد، وكان آسير إياراميندى ضمن صفوف الناشئين ليقوم بتصعيده إلى الفريق الأول.

مارتن لاسارتي مدرب الورقة والقلم

يعتمد مارتن لاسارتي على طريقة لعب 4-2-3-1، ويتمتع بمرونة تكتيكية يجيد التعامل مع أحداث المباراة، فتم وصفه بـ"مدرب الورقة والقلم" نظراً لحساباته الدقيقة فى التعامل مع كافة المواقف.

نجوم العالم يتحدثون عن مارتن لاسارتي

يتمتع لاسارتي بشخصية متميزة للغاية والتأثير على اللاعبين، ولعل ما قاله أنطوان جريزمان عن تأثره بشخصية لاسارتي لدرجة دفعته يلتحف بعلم أوروجواى فى احتفالاته بفوز منتخب بلاده بكأس العالم النسخة الأخيرة قائلا، "بسبب لاسارتي بدأت شرب المتة كل يوم "مشروب محلى فى دولة أوروجواى"، وأصبحت عاشقًا لكرة القدم".

لاسارتي صاحب شخصية قوية داخل وخارج الملعب، شعاره الانضباط ولا يستطيع أن يخفي انفعالاته على مدار الـ90 دقيقة زمن المباراة، ولا يخجل من الاعتراف بأخطائه حال حدوثها، وهى السياسة التى ينتهجها بعض المدربين لحماية لاعبيهم من سهام الانتقادات فى أغلب الأحيان.

وعندما سئل سواريز عن أفضل المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم وذلك عام 2015 لم يتردد فى ذكر مارتن لاسارتي والذى أهله ليصبح هداف أوروجواى الأول.