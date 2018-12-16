شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض نيجيريا لمواجهتها وديا مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، فى مفاوضات مع الاتحاد النيجيرى لكرة القدم لإقامة مباراة ودية مع الفراعنة خلال فترة التوقف المقبلة والمحدد لها فى الفترة من 18 حتى 26 مارس المقبل.

وطلب خافييرى أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، مواجهة منتخب أفريقى قوى فى المعسكر المقبل الذى سيشهد أيضا مواجهة النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

يذكر أن منتخبىّ مصر وتونس تأهلا لأمم أفريقيا 2019 عن المجموعة العاشرة.