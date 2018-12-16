شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بـ مارتن لاسارتي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مارتن لاساراتي من جلسته مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لمناقشة عدة أمور خاصة بتعاقد المدرب الأوروجويانى مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ووصل لاسارتي الأهلي صباح اليوم،الأحد، والتقي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بمكتب الأخير واستمرت الجلسة فترة طويلة، وتفقّد المدرب المُحتمل للأهلي غرفة خلع الملابس بالأهلي ثم توجه المدرب الأورجوياني، وعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد مرجان المدير التنفيذى للأهلي.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي، بعد قليل، تعاقده رسمياً مع المدرب الأوروجوياني لمدة موسم ونصف الموسم بداية من يناير المقبل.