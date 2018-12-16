شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان درويش يحقق برونزية بطولة العالم للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو ، الميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 100كجم ببطولة العالم لأساتذة الجودو، والتى تقام بالصين.

جاء تحقيق الميدالية بعد الفوز على لاعب البرتغال فى مباراة البرونزية، حيث فاز اللاعب فى المباريات الأولى أمام لاعبى هولندا ثم روسيا، وبعدها خسر فى نصف النهائى ليتأهل لمباراة الميدالية البرونزية.

يذكر أن رمضان درويش لاعب منتخب الجودو سبق وحقق خلال نوفمبر الماضى الميدالية البرونزية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى "جراند برى" التى أقيمت بأوزبكستان بعدما خاض 4 مباريات فاز فى 3 أمام كل من لاعب مونتيجرى وطاجيكستان، وبلجيكا، بينما خسر من لاعب فرنسا.