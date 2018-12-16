شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مارتن لاسارتي يعاين ملعب التتش وغرف الملابس بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي على معاينة ملعب التتش وغرف خلع الملابس بالنادى الأهلى، بعد الاتفاق علي البنود التعاقدية لتولى تدريب الفريق الأول بالقلعة الحمراء. وكان المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتي قد وصل إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، منذ قليل، تمهيداً لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمحمد يوسف الذى تحمل مسئولية تدريب الفريق بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون بسبب سوء النتائج ولإخفاق العربى والأفريقى للفريق.

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