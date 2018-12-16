شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلي والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت إدارة النادى الأهلي باب الحجز الإلكتروني للجماهير "حاملى البطاقات" والخاص بتذاكر مباراة الأهلي النجوم المقرر إقامتها السابعة مساء غدٍ، الاثنين، على ملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ12 للدورى. وناشدت إدارة الأهلي الجماهير التحلى بالروح الرياضية وتشجيع فريقها والالتزام بالتعليمات الخاصة بالمباراة. ويحتل النادى الأهلي المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، جمعها المارد الأحمر من عشر مباريات خاضها الفريق بالبطولة المحلية، حيث فاز الأهلي فى 6 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها.

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