شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي تجربة وحيدة بالشرق الأوسط وعين ثاقبة فى اكتشاف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتي إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، منذ قليل، تمهيداً لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمحمد يوسف الذى تحمل مسئولية تدريب الفريق بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون بسبب سوء النتائج ولإخفاق العربى والأفريقى للفريق.

مارتن لاسارتي يحضر مباراة الأهلي والنجوم

ومن المقرر أن يحضر مارتن لاسارتى مواجهة الأهلى ونجوم المستقبل من مقصورة ملعب السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 من عمر المسابقة، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل بالدورى العام، تمهيدًا لتولى المسئولية الفنية بشكل رسمى.

ويحتل النادى الأهلي المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، جمعها المارد الأحمر من 10 مباريات، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل بمباراتين وخسر مثلها.





مارتن لاسارتى يحصل على 40 مليون جنيه بالأهلى

ومن المقرر أن يحصل مارتن لاسارتي على مقابل مادى يصل إلى 40 مليون جنيه خلال مدة تعاقده الممتد لمدة موسم ونصف، حيث يحصل المدرب الأوروجويانى، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، على 125 ألف دولار شهريًا.

لاسارتي يصطحب مساعدا ومخطط أحمال

ويصطحب لاسارتى مدربا مساعدا ومخطط أحمال، مع الإبقاء على محمد يوسف فى منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.





مارتن لاسارتي مكتشف النجوم

بدأ مارتن لاساراتي مسيرته التدريبية فى سن الـ 35 عاماً، ويعتبر مكتشف النجوم الكبار، أمثال جريزمان نجم المنتخب الفرنسى، ولويس سواريز نجم المنتخب الأوروجويانى وبرشلونة الإسبانى، حيث كان أول من منحه الفرصه للمشاركة كلاعب محترف.

لاسارتي تجربة تدريبية وحيدة فى الشرق الأوسط

يمتلك مارتن لاسارتي تجربة تدريبية وحيدة فى الشرق الأوسط، حيث تولى المدرب الأوروجويانى مسئولية تدريب الوصل الإماراتي عام 2002، وتمكن من انتشال الفريق من المركز الأخير بالدورى إلى المركز الخامس.



