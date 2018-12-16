شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب أمريكا يؤازر خالد عيد بعد تولى قيادة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص زكى عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق ومنتخب أمريكا، على مؤازرة خالد عيد لاعب المحلة السابق بعد توليه القيادة الفنية لغزل المحلة بعد استقالة سمير كمونة.

وجاءت زيارة زكى عبد الفتاح لخالد عيد بعد ساعات من وصوله إلى مدينة المحلة بصحبة أسرته فى أول زيارة لأسرة زكى عبدالفتاح للمحلة منذ 25 عاما.

وأكد زكى عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب أمريكا أن هذه الزيارة ما هى إلا كمحاولة لرد الجميل للنادى الذى تربى بين جدرانه، موجهاً رسالة للاعبى غزل المحلة طالبهم خلالها بالعمل على تحقيق الانتصارات من أجل استعادة أمجاد النادى لإسعاد جماهير الفريق المتعطشة لرؤية فريقها فى الدورى الممتاز.