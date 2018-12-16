شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: هدف الأهلى مواصلة الانتصارات.. ومباراة النجوم "صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي ، صعوبة مواجهة النجوم المقرر لها مساء غد، الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدورى العام.

وأوضح يوسف أن «مباراة النجوم تكمن صعوبتها فى إقامتها بين مواجهتى الفريق فى بطولة أفريقيا، ولكننا جاهزون تماما لتلك المباراة، ونتطلع لحصد نقاطها الثلاث»، مشددا على احترامه لفريق النجوم وجهازه الفنى، ولكن هدف الأهلى واحد وهو مواصلة الانتصارات فى الدورى من أجل الاقتراب خطوة جديدة من القمة.

وأشار مدرب الأهلى إلى أن أهمية مباراة النجوم تكمن أيضا فى اعتبارها ضمن مؤجلات الفريق فى مسابقة الدورى، وتحدثنا فى السابق عن أهمية الفوز بالمباريات المؤجلة لحصد أكبر عدد من النقاط فى مشوار الحفاظ على اللقب المحلى.

وأكد المدير الفنى المؤقت للفريق أنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية التركيز فقط فى مباراة النجوم، وكيفية حصد نقاطها الثلاث دون الانشغال بمباراة «جيما الإثيوبى» المقرر لها الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، مشددا على أنه يتعامل ولاعبيه مع كل مباراة على حدة، وأن التركيز يكون موجها للمباراة التى يستعد لها الفريق دون الانشغال بالمباراة السابقة أو التالية.

يذكر أن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة نظيره النجوم غدًا الاثنين ضمن مؤجلات الجولة 12 من مباريات الدورى العام.