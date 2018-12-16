شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ماراثون زايد التاريخي بالإسماعيلية 28 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سامى عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، تفاصيل ماراثون الشيخ زايد التاريخي المقرر إقامته 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 15ألف مواطن مصري من مختلف الأعمار والمخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الأورمان (جمعية الأورمان)، ومستشفيات مصر الخير (مؤسسة مصر الخير).

وقال سامى في مؤتمر صحفى ان المشاركة بالماراثون عن طريق موقع وزارة الشباب اوعن طريق مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية وان من لم يقم بالتسجيل لن يسمح له بالمشاركة، وإنه في حال فقد أو تلف أو تبديل رقم السباق لن يتم احتساب نتائج السباق.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أماكن تسليم الحقيبة الرياضة بـ ( القاهرة – الجيزة – الإسماعيلية ) والتى تحتوي على تيشيرت السباق.و رقم السباق مزود بشريحة تتبع وزجاجة مياه معدنية لافتا إلى ان التسجيل عن طريق الرابط التالى Www.emus.gov.eg

بوابة مصر للشباب والرياضة والتسجيل شرط من شروط المشاركة

وقال انه يتم الاشتراك مقابل رسوم 20 جنية ويتم استلام شنطة رياضية بمشاركة نحو 15 ألف شاب من مختلف المحافظات الجمعة 28 من ديسمبر الجارى في تمام الساعة الخامسةصباحا لمسافة 10 كيلومتر والذى يبدأ الانطلاق من نقطة كورنيش بحيرة الصيادين خلف منطقة الواحة مرورا بطريق أم كلثوم وصولا إلى منطقة نمرة 6 وينتهى بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ سامي عبدالحليم أنه تم رصد جوائز مالية كبرى للفائزين وأنه سوف تخصص ايرادات وحصيلة الدعاية لصالح المؤسسات الخيرية، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من رموز مصر الفكرية والثقافية والفنية والرياضية تقديرا للراحل العظيم وما قدمه لمصر.