شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن غياب حسام عاشور عن مواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام.

وأضاف أن اللاعب يعاني من التواء في كاحل القدم، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وكان عاشور قد غادر مباراة جيما الإثيوبي أمس الأول الجمعة، متأثرًا بإصابته في كاحل القدم، حيث خضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم الأحد لمواجهة النجوم المقرر لها غدًا الإثنين في مسابقة الدوري.