الأورجوياني مارتين لاسارتي يصل مقر الأهلي

وصل إلى مقر النادي الأهلي منذ قليل المدرب الأورجوياني مارتين لاسارتي المرشح لتولي القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد لاسارتي جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، بحضور سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، لاستكمال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لتولي المهمة بشأن شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال اتمام الاتفاق وكذلك تشكيل الجهاز المعاون .

وقال سيد عبد الحفيظ إنه حال إتمام كافة الأمور مع الأورجوياني والاتفاق على شروط العقد وتشكيل الجهاز وكل ما يخص منظومة العمل ، سوف يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل.

وكان مصدر مسؤول قد أكد لـ”مصراوي” أمس أن لاسارتي هو الأقرب لتولي المهام الفنية للأهلي لمدة عام ونصف على أن يصطحب معه مدربا مساعدا وهو لاعب منتخب اوروجواي السابق ايجوارين سيباستيان، ومدرب احمال هو اليخاندرو خافيير كما أشار إلى أن الجهاز المعاون المحتمل سيتكون من محمد يوسف مدربا عاما، وطارق سليمان مدربا للحراس، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

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