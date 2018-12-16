شكرا لقرائتكم يوسف: الأهلي قادر على تجاوز النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي على صعوبة مواجهة النجوم المقرر لها مساء غد الاثنين ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام.

وأضاف: «مباراة النجوم تكمن صعوبتها في إقامتها بين مواجهتي الفريق في بطولة إفريقيا، ولكننا جاهزون تماما لتلك المباراة، ونتطلع لحصد نقاطها الثلاث».

وقال يوسف: «نحترم فريق النجوم وجهازه الفني، ولكن لدينا هدف واحد وهو مواصلة الانتصارات في الدوري؛ من أجل الاقتراب خطوة جديدة من القمة».

وأشار إلى أن أهمية مباراة النجوم تكمن أيضا في اعتبارها ضمن مؤجلات الفريق في مسابقة الدوري، وتحدثنا في السابق عن أهمية الفوز بالمباريات المؤجلة؛ لحصد أكبر عدد من النقاط في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي.

وذكر المدير الفني المؤقت للفريق أنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية التركيز فقط في مباراة النجوم، وكيفية حصد نقاطها الثلاث دون الانشغال بمباراة «جيما الإثيوبي» المقرر لها الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه يتعامل ولاعبيه مع كل مباراة على حدة، وأن التركيز يكون موجها للمباراة التي يستعد لها الفريق دون الانشغال بالمباراة السابقة أو التالية.

يذكر أن الاهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة نظيره النجوم غدًا الاثنين ضمن مؤجلات الجولة 12 من مباريات الدوري العام.