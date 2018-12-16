شكرا لقرائتكم أبو ريدة فى الإمارات 20 ديسمبر لحضور نهائي مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى الإمارات يوم 20 ديسمبر الجارى لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم 22 من نفس الشهر.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، إجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة ترتيبات استضافة مصر بطولة أمم افريقيا 2019، بعد اعتذار المغرب عن التنظيم.

ووضع اتحاد الكرة تصورا بشأن تنظيم واستضافة البطولة، على أن تقام مجموعتان فى القاهرة ومثلهما فى الإسكندرية على أن يستضيف ملعبى برج العرب والاسكندرية مباريات كل مجموعة، كما ستقام مجموعة فى الإسماعيلية وأخرى فى بورسعيد، لاسيما وأن البطولة ستقام من 6 مجموعات بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقا، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.