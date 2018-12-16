شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصالة نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل جدول مباريات نهائى دورى المرتبط.
وتقرر أن تقام مباراتا الذهاب والعودة يومى 24 و25 ديسمبر الجارى، على أن تقام بالإسماعيلية.
ويلتقى فى نهائى البطولة الأهلى مع الاتحاد، وسبورتنج مع الجزيرة، حيث فاز الأهلى على سبورتنج وتغلب الاتحاد على الجزيرة فى قبل النهائى.
يذكر أن الأهلى فاز بالمركز الأول فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى أقيمت بتنزانيا الشهر الماضى، والمؤهلة للبطولة الأفريقية 2019.
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