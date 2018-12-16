شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يغادر إلى الإمارات 20 ديسمبر لحضور نهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إلى الإمارات يوم 20 ديسمبر الجارى لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها يوم 22 من نفس الشهر.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً الثلاثاء المقبل لمناقشة ترتيبات استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن التنظيم.

ووضع اتحاد الكرة تصوراً بشأن تنظيم واستضافة البطولة، على أن تقام مجموعتان فى القاهرة ومثلهما فى الإسكندرية على أن يستضيف ملعبا برج العرب والإسكندرية مباريات كل مجموعة، كما ستقام مجموعة فى الإسماعيلية وأخرى فى بورسعيد، لاسيما أن البطولة ستقام من 6 مجموعات بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقا، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكرى والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.