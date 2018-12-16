شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وبرونزية للكاراتيه بالدورى العالمى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حازم سعيد، لاعب منتخب الكاراتيه للشباب، فى التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات الدورى العالمى الذى يقام بإيطاليا، بوزن فوق 76 كجم. كما أحرز عمرو عويس لاعب المنتخب أيضاً بروزنية المنافسات والمركز الثالث بوزن تحت 55 كجم. وكان منتخب الكاراتيه الأول قد حقق 3 ميداليات متنوعة ببطولة الدورى العالمى الذى أقيم بالصين الأسبوع الماضى، أحرزها كل من على إسماعيل ذهبية، وفضية عن طريق فريال أشرف، بالإضافة إلى برونزية محمد رمضان.

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