شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول مارتن لاسارتى إلى الأهلي قبل توقيع عقود تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الأوروجويانى مارتن لاسارتى،منذ قليل، إلى مقر النادى الأهلى بالجزيرة لتوقيع عقود تدريب الفريق الأول كرة القدم فى المرحلة المقبلة. ويوقع لاسارتى عقود تدريب الأهلى لمدة موسم ونصف، حيث يتسلم مهمته عقب مباراة جيما الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا. ويعقد المدرب الأوروجوياني مارتن لاساراتى حالياً جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بمكتب الأخير، تمهيدا لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للأهلي لمدة موسم ونصف الموسم. ووصل لاساراتي القاهرة أمس للتفاوض حول تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري مقابل ١٢٥ الف دولار شهريا. ومن المقرر أن يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب الأوروجوياني جلسة بعد قليل الاتفاق علي جميع أمور التعاقد.

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