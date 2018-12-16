شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتى يصل النادى الأهلى لتوقيع العقود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأوروجويانى مارتن لاسارتي إلى النادي الأهلي قبل قليل، لتوقيع العقود مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، لتولي إدارة تدريب الفريق الأحمر في الفترة المقبلة خلفاً لمحمد يوسف، الذى تولى تدريب الفريق لفترة مؤقته بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون.

مارتن لاسارتى يحضر مباراة الأهلى والنجوم بملعب السلام

ويحضر لاسارتى مواجهة الأهلى ونجوم المستقبل من مقصورة ملعب السلام، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل فى الدورى العام، تمهيدًا لتوليه المسئولية الفنية بشكل رسمى.



مارتن لاسارتى يحصل على 40 مليون جنيه خلال مدة تعاقده مع الأهلى مارتن لاسارتى يحصل على 40 مليون جنيه خلال مدة تعاقده مع الأهلى

ويحصل لاسارتى على 40 مليون جنيه خلال مدة تعاقده الممتدة لمدة موسم ونصف، حيث يحصل المدرب الأوروجويانى وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، على 125 ألف دولار شهريًا.

ويصطحب لاسارتى مدربا مساعدا ومخطط أحمال مع الإبقاء على محمد يوسف فى منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.