مورينيو: صلاح يمثل تهديدًا نوويًا.. الآن يمكنه اللعب في ريال مدريد أو برشلونة

كتب - محمد همام:

قال المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن نجم ليفربول محمد صلاح سيمثل تهديدًا نوويًا خلال مباراة فريقه.

وأضاف مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية :"صلاح عندما وصل إلى تشيلسي كان شابًا سريعًا ولكن جسده كان ضعيفًا، هو الآن رجلاً قويًا وسريعًا".

وتابع :"الانضمام لتشيلسي من نادي صغير في سويسرًا كان بالشيء الصعب، أعطيته الفرصة وقتها للعب في وايت هارت لين (ملعب توتنهام السابق) والإمارات (ملعب آرسنال) وهذا كان بالكثير عليه".

وواصل المدير الفني للشياطين...