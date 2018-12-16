الامارات | أحمد ربيع يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني استبعاد لاعب الجزيرة والمنتخب أحمد ربيع من المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا وحرمته من المشاركة في التدريب الأول للمنتخب أمس على ملعب ند الشبا في دبي.

وذكر اتحاد الكرة على صفحته عبر " توتير" أن اللاعب غادر معسكر المنتخب ولم يشارك في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب خلال معسكره الحالي الذي بدأ أمس ويستمر حتى الثاني من يناير المقبل لتنتقل بعدها تدريبات المنتخب الى ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي.