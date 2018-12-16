شكرا لقرائتكم خبر عن «لازارتي» يصل الأهلي لعقد جلسة مع «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى مقر النادي الأهلى منذ قليل الأروجواياني مارتين لازارتي، المرشح لتولى قيادة فريق الكرة بالأهلي، وذلك لعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لاستكمال المفاوضات التي بدأت منذ عدة أيام لتولى المهمة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يقوم رئيس النادي بوضع النقاط فوق الحروف بشأن شروط العقد المقرر إبرامه مع المدير الفني الجديد حال اتمام الاتفاق وكذا تشكيل الجهاز المعاون .

وكان الكابتن محمود الخطيب قد بدأ الاتصالات بالعديد من المدربين الأجانب لتولي مهمة تدريب فريق الكرة، وانحصرت المفاوضات الأخيرة مع ثلاثة مدربين، إلا أن الخطوات الأخيرة في الحوار والتوافق كانت مع الأروجواياني مارتن لازارتي، الذي تمت دعوته للحضور للقاهرة لاستكمال المفاوضات قبل توقيع العقد.