تشافي ممتن لمودريتش.. ويفتقد اللعب بجوار نجوم برشلونة

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري حاليًا وبرشلونة سابقًا، عن امتنانه للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد لفتته الرائعة عقب فوزه بالكرة الذهبية مؤخرًا.

وكان الكرواتي قد صرح بعد تسلمه الجائزة: "ربما كان هناك بعض اللاعبين الذين يمكن أن يفوزوا بالكرة الذهبية في السنوات الأخيرة، مثل تشافي وإنييستا وشنايدر، لكنهم لم يحصلوا عليها، الجائزة التي حصلت عليها للاعبين الذين لم يحصدوها سابقًا".

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بدا لي الأمر رائعًا للغاية، في الحقيقة لقد كان ما فعله محل تقدير كبير، وأنا ممتن له".

وأكد تشافي أنه سعيد بأن الكرة الذهبية ذهبت للاعب خط وسط مثل مودريتش، الذي فاز بدوري الأبطال ووصل لنهائي المونديال، ولكنه أكد أنه يفضل ليونيل ميسي دائمًا.

وأضاف: "بالنسبة لي وبشكل واضح فإنني كل عام سوف أعطيها لميسي، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأكد تشافي أنه يفتقد اللعب بجانب ميسي وإنييستا وبوسكيتس وبيكيه ومع الجميع في البارسا، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه سعيد بالمرحلة التي يعيشها في السد القطري.