قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات بقصف للتحالف في البيضاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 16 كانون الأول، 2018 تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن آليات وتجمعات لمسلحي المليشيا في منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن تدمير آليات حوثية في المديرية.

ورجَّحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء القصف.

ولفتت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.