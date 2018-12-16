شكرا لقرائتكم أرسنال يستعد لضم جناح بوكا جونيورز بـ40 مليون استرليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة أرسنال نوي التعاقد مع كريستيان بافون جناح بوكا جونيورز الأرجنتيني، وصيف كأس كوبا ليبارتادورس، وقامت بفتح خط مفاوضات مع إدارة النادي الأرجنتيني.

أكدت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن رسنال يرد ضم بافون خلال يناير المقبل ، مقابل 40 مليون إسترليني.

تابعت الصحيفة أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للأرسنال معجب للغاية بجناح بوكا جونيورز والذي غاب عن مواجهة ريفر بليت في السوبر كلاسيكو في نهائي ليبارتادورس بسبب الإصابة في القدم.

وشبهت الصحيفة الإنجليزية بافون بمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة، إضافة إلى أن خطوة انتقاله للندن سواء لأرسنال أو فولهام تروق للإدارة في بوينس آيرس.

ويرى المدرب إيمري أن بافون (21 عاماً) أسرع من جميع لاعبي فريقه وبإمكانه التكيف على نظام العمل في ملعب الإمارات، رغم مشاركته في 11 لقاء مع منتخب الأرجنتين الأول فإنه لم يسجل أي هدف حتى الآن.